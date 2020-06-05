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SİVAS (AA)
Haber Giriş: 05.06.2020 - 10:15,Son Güncelleme:

Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

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Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Yavuz Zor (40) yönetimindeki 09 BY 264 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Kızıldağ geçidinde devrildi.

Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Osman (71) ve İnayet Zor (63), İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerince araçtan çıkartılarak, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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