SİVAS (AA)
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Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Yavuz Zor (40) yönetimindeki 09 BY 264 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Kızıldağ geçidinde devrildi.
Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Osman (71) ve İnayet Zor (63), İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerince araçtan çıkartılarak, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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