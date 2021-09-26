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Sivas'ta okul bahçesine park tartışmasında müdürü darbetti

#Sivas#Okul#Polis
Sivasta okul bahçesine park tartışmasında müdürü darbetti

SİVAS'ta Şehit Adnan Saka Ortaokulu Müdürü Feryat Çevik (47), okul bahçesine araç park etmek isteyen E.G.'nin yumruklu saldırısında burnundan yaralandı.

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Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)- Olay, saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki Şehit Adnan Saka Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.G okul bahçesine aracını park etmek istedi. Bunu fark eden okul müdürü Feryat Çevik, E.G'yi uyardı. İkili arasında başlayan tartışma büyüdü, E.G. Çevik'e saldırdı. Aldığı yumruk darbesi ile burnundan yaralanan Çevik, sağlık ekiplerince Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüpheli E.G. de gözaltına alındı. Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen E.G. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Sivas#Okul#Polis