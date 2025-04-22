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Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 can kaybı, 17 yaralı

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#Sivas#Servis#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 17:04

Sivas'ta, öğretmen ve sağlıkçıların da içinde olduğu servis minibüsünün otomobille çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ve helikopterlerle hastanelere kaldırıldı.

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Kaza, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında meydana geldi. Öğretmen ve sağlık personelinin de içinde olduğu, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 ATY 416 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen 58 AEJ 663 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralıların bir kısmı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralılar için de bölgeye Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter sevk edildi. Kara yoluna inen helikopter, yaralıları alıp kent merkezine götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Sivas#Servis#Trafik Kazası

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