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Sivas'ta öğrenci yurdunda korkunç olay! Üniversite öğrencisi banyoda ölü bulundu

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#Sivas#Öğrenci Yurdu#Kyk Yurdu
Sivasta öğrenci yurdunda korkunç olay Üniversite öğrencisi banyoda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 15:36

Sivas'ta üniversite öğrencisi Eren Öztürk, kaldığı İzzettin Keykavus KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda banyoda ölü bulundu.

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Olay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisindeki İzzettin Keykavus KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Eren Öztürk’ten haber alamayan yakınları, durumu 112’ye bildirdi.

Yurda giden polis ekipleri, yetkililerle girdikleri odada Öztürk’ü banyoda hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede Eren Öztürk’ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Öztürk’ün cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırıldı.

Eren Öztürk’ün akşam yemeğinin ardından odasına çıktığı, bir daha görülmediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Sivas#Öğrenci Yurdu#Kyk Yurdu

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