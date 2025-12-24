×
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi: 15 kişi yaralandı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 10:18

Sivas'ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada "Araçta bulunan 14 lise öğrencisi ile araç sürücüsünden, ilk belirlemelere göre 2 öğrencinin orta derecede, diğer öğrenciler ile sürücünün ise hafif düzeyde yaralandığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 AGV 495 plakalı öğrenci servisi, merkeze bağlı Alahacı köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 14 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Alahacı köyünden Yıldız beldesindeki İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne öğrenci taşıyan okul servisinin, buzlanma nedeniyle yan yatması sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Sivasta öğrenci servisi devrildi: 15 kişi yaralandı

İhbarın ardından ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiği ve yaralılara ivedilikle ilk müdahalelerinin yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araçta bulunan 14 lise öğrencisi ile araç sürücüsünden, ilk belirlemelere göre 2 öğrencinin orta derecede, diğer öğrenciler ile sürücünün ise hafif düzeyde yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar, il merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve araç sürücümüze acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

