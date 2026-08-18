Sivas'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 10 yaralı var

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Suşehri ilçesi Elmaseki-Çokrak köyü mevkisinde D-865 kara yolunda meydana geldi. Sivas’tan Suşehri yönünde ilerleyen, içinde 14 yolcunun bulunduğu, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarpan minibüs, savrularak uçuruma devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta sıkışan kişileri kurtarmak için çalışma yaptı.

Haberin Devamı

HAVA AMBULANSI SEVK EDİLDİ

Kazada ilk belirlemelere, göre araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan ağır yaralılar, hava ambulansı ve diğer ambulanslarla il merkezindeki hastanelere, diğer 6 hafif yaralı ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ve emniyet ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Gözden Kaçmasın Motosikletin çarptığı genç beyin kanamasından öldü: Hastane önünde 2 gün baygın yattığı iddiası Haberi görüntüle