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Sivas'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 10 yaralı var

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#Sivas#Suşehri#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 13:29

Sivas’ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, uçuruma yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta 4 kişi hayatını kaybederken 4'ü ağır 10 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Suşehri ilçesi Elmaseki-Çokrak köyü mevkisinde D-865 kara yolunda meydana geldi. Sivas’tan Suşehri yönünde ilerleyen, içinde 14 yolcunun bulunduğu, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Sivasta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 10 yaralı var

Bariyerlere çarpan minibüs, savrularak uçuruma devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta sıkışan kişileri kurtarmak için çalışma yaptı.

Sivasta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 10 yaralı var

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HAVA AMBULANSI SEVK EDİLDİ

Kazada ilk belirlemelere, göre araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan ağır yaralılar, hava ambulansı ve diğer ambulanslarla il merkezindeki hastanelere, diğer 6 hafif yaralı ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Sivasta minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 10 yaralı var

Jandarma ve emniyet ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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#Sivas#Suşehri#Kaza

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