Sivas'ta mantar toplarken ayı saldırısında yaralandı

#SİVAS#Mantar#Ayı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 14:32

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan kırk altı yaşındaki Merdan Zengin yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yukarı Çulha köyü yakınlarında meydana geldi. Mantar toplamak için köyde araziye çıkan Merdan Zengin ayı saldırısına uğradı. Sağ elinin baş parmağı kopan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zengin, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ile İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma (İMAYKUD) ekipleri sevk edildi. Yaralanan zengin İMAYKUD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bölgeden alınarak ambulansa getirildi.

Zengin, ambulansla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştiren ayının izine ise rastlanmadı. (DHA)

