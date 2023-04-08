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Sivas'ta mağazada indirim izdihamı

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#Sivas#Mağaza#İzdiham
Sivasta mağazada indirim izdihamı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 13:32

Sivas'ta bir mağaza, deposundaki ürünleri yüzde 70 indirimli satma kararı alınca izdiham yaşandı.

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Diriliş Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi’ndeki bir mağazanın, ürünlerin yüzde 70 indirimle satılacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluşturdu.

Mağazanın kapılarını açmasıyla birlikte içeri girmeye çalışanlar izdihama neden oldu. Mağazanın içinde ve dışında toplanan kalabalığı dağıtmak için görevliler anons yaptı.

İçeriye giremeyen bazı vatandaşlar ise mağaza görevlilerine tepki gösterdi. Mağazada özellikle beyaz eşya, halı, televizyon ve çeşitli mobilyalar kısa sürede satıldı.

Sivasta mağazada indirim izdihamı

Sivasta mağazada indirim izdihamı

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#Sivas#Mağaza#İzdiham

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