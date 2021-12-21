Sivas'ta kuvvetli kar: 176 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Haberin Devamı

Sivas'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. İl genelinde köy ve mezralardan oluşan 176 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 93 araç ve 140 kişilik personel ile kapalı yolların tekrar ulaşıma açılması için yoğun mesai başlattı. Ekipler bir yandan da kapalı yollarda sıkıntı yaşayanların yardımına koştu.

Akıncılar ilçesi Kılıç-Yünlüce grup köy yolunda, sabah saatlerinde Yünlüce köyü muhtarı Aydın Yücel ve beraberindekiler, tipi ve kar nedeniyle mahsur kaldı. Yol açma çalışmalarını sürdüren İlçe Özel İdare ekipleri, ihbar üzerine bölgeye gitti. Muhtar Yücel ve beraberindekilere kısa sürede ulaşıldı.

Greyder ile yol açılarak ulaşım sağlandı.