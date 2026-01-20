Korkunç görüntü! Kurtlar köyün kâbusu oldu: 'Çıktığımda köpeği bu hale getirmişlerdi'

Haberin Devamı

Zorlu kış şartlarının yaşandığı Sivas'ın Altınyayla ilçesinde arazide yiyecek bulamayan kurtlar, ilçeye bağlı Kızılhüyük köyüne inmeye başladı. Köyde yiyecek arayan kurtlar, cep telefonu ile görüntülendi.

Köy muhtarı Beşir Bölükbaşı'nın bahçesine giren kurtlar, kapı önünde bağlı olan köpeği yakalayarak telef etti. Kurdun köpeği yediği anlar, köy imamının cep telefonu kamerasına yansıdı. Köylülerin kabusu olan kurtlar, açık arazide kaçarken kameraya yansıdı.

"ÇIKTIĞIMDA KURTLAR KÖPEĞİ BU HALE GETİRMİŞTİ"

Kurtların sıklıkla köye inmeye başladığını söyleyen Muhtar Beşir Bölükbaşı, "Sabah namazı saatlerinde köy imamımız camiye gideceği sırada 4-5 kurt görüyor ve hemen içeri giriyor. Daha sonra imam beni aradı. Çıktığımda kurtlar köpeği bu hale getirmişti. Beni görünce kaçtılar. Dağda aç kalan kurtlar köye indiler" dedi.

BAYBURT'TA KURT SÜRÜSÜ KÖPEĞİ KOVALADI

Bayburt'un merkeze bağlı Oruçbeyli köyünde 10 kurttan oluşan sürü, yerleşim alanına inerek bir köpeği kovaladı. Kurtların köy içerisindeki hareketleri ve köpeğin peşine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağır kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, gece saatlerinde köy merkezine kadar indi. Görüntülerde, sürü halinde hareket eden kurtların köy içerisinde bir süre dolaştığı görülüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kurtların köy girişinden itibaren iz sürerek ilerlediği, ardından bir köpeğin bulunduğu alana yöneldiği yer aldı. Sürü halindeki kurtların, köpeği köy içerisinde kovaladığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Köy sakinleri, son günlerde yabani hayvanların yerleşim alanlarına kadar gelmesinin tedirginliğe neden olduğunu ifade etti.

ERZURUM'DA KURT KENT MERKEZİNE İNDİ

Kışın en çetin ve soğuk günlerinin yaşandığı Erzurum'da, doğada aç kalan yaban hayvanları kent merkezlerine iniyor. Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki bir sitenin çöplüğünü karıştıran kurt, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sürekli çevresini kontrol eden kurdun yaklaşan bir otomobilden dolayı paniklediği ve geldiği yöne doğru hızla kaçtığı görüldü.