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Sivas'ta kurt sürüsü Kangal köpeklerine saldÄ±rdÄ±... O anlar kameralara böyle yansÄ±dÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kangal KöpeÄŸi#Sivas#Kangal
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 10, 2025 12:39

Sivas'Ä±n Kangal ilÃ§esinde kurt sÃ¼rÃ¼sÃ¼, Kangal kÃ¶peklerine saldÄ±rdÄ±. O anlar, gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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Sivas- Malatya kara yolu Ã¼zerinde, Kangal ilÃ§esine baÄŸlÄ± Akgedik kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda bulunan bir akaryakÄ±t istasyonuna gece saatlerinde kurt sÃ¼rÃ¼sÃ¼ indi. Kurt sÃ¼rÃ¼sÃ¼, akaryakÄ±t istasyonundaki Kangal kÃ¶peklerine saldÄ±rdÄ±.

Sivasta kurt sÃ¼rÃ¼sÃ¼ Kangal kÃ¶peklerine saldÄ±rdÄ±... O anlar kameralara bÃ¶yle yansÄ±dÄ±

KÃ¶peklerin tepki vermesi ile kurt sÃ¼rÃ¼sÃ¼ bÃ¶lgeden uzaklaÅŸÄ±rken, o anlar akaryakÄ±t istasyonunun gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

Sivasta kurt sÃ¼rÃ¼sÃ¼ Kangal kÃ¶peklerine saldÄ±rdÄ±... O anlar kameralara bÃ¶yle yansÄ±dÄ±

Ã‡oban kÃ¶peÄŸi, kurt sÃ¼rÃ¼sÃ¼ne tek baÅŸÄ±na karÅŸÄ± koydu

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ardahan'da kÃ¶ye inen kurt sÃ¼rÃ¼sÃ¼ne, Ã§oban kÃ¶peÄŸi karÅŸÄ± koymuÅŸtu. KÃ¶peÄŸin kurtlarla mÃ¼cadelesi, gÃ¼venlik kamerasÄ±na da yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

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Sivasta kurt sÃ¼rÃ¼sÃ¼ Kangal kÃ¶peklerine saldÄ±rdÄ±... O anlar kameralara bÃ¶yle yansÄ±dÄ±

Olay, saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda GÃ¶le ilÃ§esine baÄŸlÄ± YeleÃ§li kÃ¶yÃ¼nde meydana geldi. KarlÄ± kaplÄ± arazide avlanan kurt sÃ¼rÃ¼sÃ¼ kÃ¶ye kadar indi. Kurtlar, sokakta dolaÅŸan Ã§oban kÃ¶peÄŸine saldÄ±rdÄ±.

Sivasta kurt sÃ¼rÃ¼sÃ¼ Kangal kÃ¶peklerine saldÄ±rdÄ±... O anlar kameralara bÃ¶yle yansÄ±dÄ±

Ã‡oban kÃ¶peÄŸi, yanÄ±na yaklaÅŸtÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± kurtlarÄ± uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Ã‡oban kÃ¶peÄŸinin mÃ¼cadelesi bir evin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Ã¼zerine ev sahibinin pencereyi aÃ§arak baÄŸÄ±rmasÄ± Ã¼zerine kurt sÃ¼rÃ¼sÃ¼ bÃ¶lgeden hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±.

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Sivasta kurt sÃ¼rÃ¼sÃ¼ Kangal kÃ¶peklerine saldÄ±rdÄ±... O anlar kameralara bÃ¶yle yansÄ±dÄ±

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#Kangal KöpeÄŸi#Sivas#Kangal

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