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Sivas’ta Kral 2. Tudhaliya’nın tabletleri

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#Mehmet Nuri Ersoy#Sivas#Bakan Ersoy
Sivas’ta Kral 2. Tudhaliya’nın tabletleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 07:00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sivas Kayalıpınar'daki kazılarda Kral 2. Tudhaliya dönemine ait 131 çivi yazılı tablet ve parçasının gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

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NSosyal hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy, “Geçen sezon bulunanlarla birlikte sayı 184'e ulaştı. Böylece Kayalıpınar'daki kraliyet arşivi, 21. yüzyılda ortaya çıkarılan en kapsamlı Hititçe arşiv olarak tarihteki yerini aldı. Hititçe ve Hurrice kaleme alınan bu belgeler, yaklaşık 3 bin 400 yıl öncesinin devlet yönetimini, askeri gelişmelerini, inanç dünyasını ve kraliyet ailesinin yaşadıklarını doğrudan günümüze taşıyor" bilgisini paylaştı.

Kazı ekibinin değerlendirmesine göre Kayalıpınar'da ortaya çıkarılan kraliyet arşivi, 21. yüzyılda bulunan en kapsamlı Hititçe arşiv olma özelliğini taşıyor.

Sivas’ta Kral 2. Tudhaliya’nın tabletleri

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SALGIN, KUŞ FALI

Arşivde kehanet, fal, mektup, ritüel ve dua kategorilerinde metinler yer alırken en dikkat çekici belgelerden bazıları, şehirden şehre yayılan yüksek ateşli bir salgını anlatıyor. Özellikle çocukları ve bebekleri ölüme sürükleyen hastalık nedeniyle küçük prens ve prensesler ile yüksek rütbeli Hitit görevlilerinin çocuklarının sağlık durumlarının fal sorgulamalarıyla takip edildiği görülüyor.

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Batı Anadolu'daki Hitit generalleri tarafından Samuha'da bulunan Hitit kralına gönderilen bir mektupta, Hitit bölgesinin düşmanlar tarafından çevrildiği bildiriliyor. Generaller düşmanları yenebilmek için asker, at ve savaş arabası gönderilmesini talep ediyor.

Arşivdeki bir tablette kuş falcılarının Samuha'nın dışına çıkarak farklı bölgelerde yaptıkları gözlemler var. Falcıların konakladıkları kentler, izledikleri güzergahlar ve gözlemledikleri kuşlar belgelerde ayrıntılarıyla yer alıyor.

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#Mehmet Nuri Ersoy#Sivas#Bakan Ersoy

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