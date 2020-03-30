Sivas'ta koronavirüs tedbirleri

Valilikten yapılan açıklamaya göre Ayhan, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri tarafından Sivas-Ankara kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret ederek, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında devam eden kontrolleri yerinde inceledi. Kente giriş yapan vatandaşların ateşinin ölçüldüğünü, ateşi olan sürücü ve yolcuların kayıt altına alındığını belirten Ayhan, bu kişilerin 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildiğini ifade etti. Sivas'ı çevre illere bağlayan kavşaklarda denetimlerin sürdüğünü aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"D-100, D-200, D-264, bu üç güzergahta çok sıkı kontrollerimiz var. Bu kontroller içerisinde özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden gelen vatandaşlarımızı öncelikle sağlık taramasından geçiriyoruz. Ardından ateşi yüksek olan varsa sağlık kuruluşuna gönderiyoruz, yoksa kendilerine 14 gün boyunca ikametlerinden çıkmamaları, ayrılmamaları noktasında ikazlarda bulunuyoruz. Bu çok çok önemli, cuma gününden beri biz bunu uygulamaktayız. Bu zaman zarfında olağanüstü bir araç trafiğini görmüş olduk ve bunun kontrol edilmesi gerektiği ortaya çıktı."

Bu süreci bir an önce atlatmak istediklerine işaret eden Ayhan, "Dört husus bizim için çok kıymetli. Sağlık hizmetleri ki bunun diri ve canlı olması lazım. İkincisi gıda hizmeti üretim ve tüketim sevk zincirlerini özellikle muhafaza etmek istiyoruz. Üçüncüsü hijyen, her ortamın izole edilmiş olmasını istiyoruz ve dördüncüsü kamu hizmetlerinin rutin devam etmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Zorunlu olmadıkça vatandaşlardan dışarı çıkmamalarını isteyen Ayhan, "Bu belki de Kovid-19’la mücadelenin en zirvesinden bir önceki aşamasındaki tedbirimiz. Çok ilerleyen aşamalarda bu sosyal hareketliliği de azaltmak için daha sıkı tedbirler almamız da söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.