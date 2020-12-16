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Haber Giriş: 16.12.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

Sivas'ta koronavirüs haritasında dikkat çeken değişiklik

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Sivas'ta koronavirüs haritasında dikkat çeken değişiklik
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Sivas’ın korona virüs haritası alınan tedbirler ile birlikte yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs sonrası alınan tedbirler, Sivas'ta etkisini göstermeye başladı.

Bulaş riskini azaltmak amacıyla Sağlık Bakanlığının hizmete sunduğu 'Hayat Eve Sığar' (HES) uygulamasında bulunan korona haritası alınan tedbirler etkisini gözler önüne serdi.

Sivas kent merkezinde geçtiğimiz ay tamamen kırmızıya bürünen harita bugünlerde ise normale dönmeye başladı.

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