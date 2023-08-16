Sivas'ta korkutan yangın! SGK İl Müdürlüğü binasının çatısı alev alev yandı

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Yangın, saat 20.00 sıralarında Kümbet Mahallesi Gültepe Caddesi üzerinde bulunan SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında çıktı. 6 katlı binanın çatısından duman çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine kısa sürede Sivas Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında binada görevli bir güvenlik ile alevlere müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.