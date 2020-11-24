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Hüsnü Ümit AVCI/DHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 10:06 | Son Güncelleme:

Sivas'ta korkunç olay! Soğuk havada çıplak halde bırakmışlar...

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Sivas'ta korkunç olay! Soğuk havada çıplak halde bırakmışlar...
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SİVAS'ta yeni doğmuş bir erkek bebek, soğuk havada çıplak halde mahalle arasındaki boş arsaya bırakıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebek tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki Gökmedrese Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki boş bir arsada yaşandı. Bölgeden geçenler arsa üzerine çıplak halde bırakılmış bir erkek bebek olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Cumhuriyet üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bebeği arsaya bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için araştırma başlattı.

Sivasta korkunç olay Soğuk havada çıplak halde bırakmışlar...

Sivasta korkunç olay Soğuk havada çıplak halde bırakmışlar...

Sivasta korkunç olay Soğuk havada çıplak halde bırakmışlar...


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