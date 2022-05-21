Sivas'ta korkunç olay! Keneyi eliyle ezince hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Zara ilçesi Kaplan köyünde Çiftçilik yapan Kaşıf Tunç (74), 1 Mayıs tarihinde beslediği ineğin memesini yapışan keneyi eliyle ezdi. İddiaya göre ardından tütün sararken kene ezdiği parmağını ağzıyla ile ıslatan Tunç bir süre sonra rahatsızlandı.

Yüksek ateş şikayeti ile Zara Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç’a KKKA tanısı kondu. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tunç burada 20 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Tunç’un cenazesi bugün hastane morgundan ailesine teslim edildi.