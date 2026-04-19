Sivas'ta korkunç olay: Genç kadını defalarca bıçaklayıp kapıyı üzerinden kilitleyerek kaçtı

#Sivas#Kadına Şiddet#Boşanma
Sivasta korkunç olay: Genç kadını defalarca bıçaklayıp kapıyı üzerinden kilitleyerek kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 15:39

Sivas'ta V.E. (32), boşanma aşamasındaki eşi S.E.'yi (27) 4 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra kapıyı üzerine kilitleyip kaçtı. İtfaiyenin kapıyı kırmasıyla içeri giren ekipler, S.E.’yi hastaneye kaldırdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi 2'nci Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. V.E. ile boşanma aşamasındaki eşi S.E. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. V.E., yanında bulunan bıçakla eşini yaralayıp, daha sonra evin kapısını kilitleyerek kaçtı. Sesleri duyan komşuların ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivasta korkunç olay: Genç kadını defalarca bıçaklayıp kapıyı üzerinden kilitleyerek kaçtı

İtfaiyenin kapı kilidini kırmasıyla içeri giren sağlık ekipleri yaralı kadını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Vücuduna 4 bıçak darbesi alan S.E.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

Sivasta korkunç olay: Genç kadını defalarca bıçaklayıp kapıyı üzerinden kilitleyerek kaçtı

 

#Sivas#Kadına Şiddet#Boşanma

