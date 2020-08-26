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SİVAS (AA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 10:37 | Son Güncelleme:

Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

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Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
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Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

Divriği ilçesinde ikamet eden 4 çocuk annesi Hatun Pekdemir (72), ailesi ile gittiği piknikten döndükten bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Divriği Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Pekdemir, 23 Ağustos'ta Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakımda tedavi gören Pekdemir, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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