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Sivas'ta KKKA şüphesi! Kene tutunan 3 çocuk babası hayatını kaybetti

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#Sivas#KKKA#Kene
Sivasta KKKA şüphesi Kene tutunan 3 çocuk babası hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 09:25

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e (52) yaklaşık bir hafta önce kene tutunmuştu.

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Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e (52) yaklaşık bir hafta önce kene tutundu. Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATA VEDA ETTİ

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Yakınları tarafından teslim alınan Sönmez’in cenazesinin Çaylı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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#Sivas#KKKA#Kene

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