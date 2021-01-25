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Gündem
Arife Defne ARSLAN- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 17:57 | Son Güncelleme:

Sivas'ta, kısıtlama sonrası yaya ve araç trafiği

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Sivas'ta, kısıtlama sonrası yaya ve araç trafiği
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SİVAS'ta, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kentin işlek caddelerinde yaya ve araç yoğunluğu gözlendi.

Sivasta, kısıtlama sonrası yaya ve araç trafiği
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sabah 05.00'te sona ermesiyle Sivas'ın cadde ve sokakları hareketlendi. Kentin en işlek yerlerinden olan Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda yaya ve araç trafiği gözlendi. Özellikle banka ve ATM'lerin önlerindeki kalabalıkların sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Bazı kişiler, yoğunluktan korktuklarını belirtirken, bazıları da kentte vaka sayısının azaldığını ve insanların evlerde durmaktan sıkıldıkları için dışarı çıkma ihtiyacı duyduklarını söyledi.
Sivasta, kısıtlama sonrası yaya ve araç trafiği

 

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