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SİVAS (İHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 16:16,Son Güncelleme:/

Sivas'ta kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı

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Sivas'ta kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı

Sivas'ta yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

Sivas’ta geçtiğimiz gün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışının etkisiyle kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreyi buldu. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 1.5 metrenin üzerine çıktı. Günün ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başlayan Sivas Belediyesi ekipleri, ana arterleri trafiğe kapatarak kar temizleme çalışması yaptı. Karla kaplanan tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar doyasıya fotoğraf çektirdi. Yoğun kar yağışına rağmen motosikletleri ile trafiğe çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Soğuk hava ve kar yağışın bir süre daha etkisini hissettirmesi bekleniyor.

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