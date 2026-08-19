×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sivas'ta keneden 13. ölüm

Güncelleme Tarihi:

#KKKA#Kene#Sivas
Sivasta keneden 13. ölüm
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 09:48

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 32 yaşındaki Aziz Kaya hayatını kaybetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan 2 çocuk babası Aziz Kaya'ya kene tutundu.

Kaya, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Kaya'nın cenazesinin, Belcik köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Sivas'ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KKKA#Kene#Sivas

BAKMADAN GEÇME!