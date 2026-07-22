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Sivas’ta kene kabusu! 10 kişi hayatını kaybetti

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#Sivas#Kene#Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan
Sivas’ta kene kabusu 10 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 17:11

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 129 hastadan 10'unun hayatını kaybettiğini belirterek, 13 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü söyledi.

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SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gençlik Merkezi Vakıf Kafe’de gerçekleştirilen programda SCÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Doğan ve rektör yardımcıları da katıldı.

Sivas’ta kene kabusu 10 kişi hayatını kaybetti

“HASTALIĞIN KAYNAĞI OLMAYAN BİR YERDİR”

Rektör Prof. Dr. Şengönül, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlayarak üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kene vakalarının sadece Sivas'a özgüymüş gibi lanse edilmemesi gerektiğini söyleyen Şengönül, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, bu anlamda şifa dağıtan bir yerdir. Hastaları iyileştiren ve oldukça başarılı bir oranımız var. Hastalığın kaynağı olmayan bir yerdir" dedi.

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Sivas’ta kene kabusu 10 kişi hayatını kaybetti

KENE KABUSU

SCÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Doğan ise KKKA hastalığı nedeniyle tedavi gören hastalarla ilgili bilgi verdi. Bu yıl içerisinde şu ana kadar 129 kişinin hastanede tedavi gördüğünü anlatan Doğan, "Bugüne kadar kene nedeniyle hastanemize 129 kişi başvurdu. Bu vakalardan 10 tanesini maalesef kaybettik. 13 vakanın şu anda tedavisi devam ediyor. 2 kişi yoğun bakımda, durumları kritik. Rakamlarımız geçen yılın aynı dönemine göre benzer seviyelerde. Hastalar erken dönemde hastaneye başvurduğunda çok daha etkili destek tedavisi sağlayabiliyoruz" diye konuştu.

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#Sivas#Kene#Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan

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