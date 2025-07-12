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Sivas'ta kene bir can daha aldı!

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Kene#KKKA Hastalığı
Sivasta kene bir can daha aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 10:36

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

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Merkeze bağlı Gülpınar köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan evli 2 çocuk babası 59 yaşındaki Halil Ağıl'a bir ay önce kene yapıştı.

Ağıl, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Ağıl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Ağıl'ın cenazesinin Gülpınar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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#Sivas#Kene#KKKA Hastalığı

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