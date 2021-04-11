Sivas'ta kar yağışı... Kent merkezi beyaza büründü

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Sivas'ta, kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji verilerine göre, gece saatlerinde kentteki hava sıcaklığı eksi 1 dereceye kadar düştü, sabah saatlerinde ise kar yağışı başladı. Kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi kent meydanında seyrine doyumsuz görüntüler oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent meydanında sessizlik hakim oldu.

Ayrıca İmranlı ilçesinde de etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. İlçede park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

'KIŞ KIŞLIĞINI YAPMADI, BAHAR DA BAHARLIĞINI'

​Nisan yağmurlarını beklerken güne kar yağışı ile uyandığını söyleyen Ziya Turan, "Kar yağışı bizi biraz şaşırttı. Bize baharı beklerken sonbahar gibi geldi" dedi.

Esnaf Samet Özçelik ise, "Yağmuru beklerken karla karşı karşıya kaldık. İklim koşulları burada çok zor" diye konuştu.

İlçede nisan ayında kar yağışını artık normal karşıladıklarını söyleyen İmranlı Belediyesi'nde çalışan Şerif Canalkan ise, "Atalarımızın dediği 'gibi kış kışlığını yapmadı, bahar da baharlığını yapmayacak' İnşallah rahmet berekettir diyelim. Esnafımız, vatandaşımız ve belediye çalışanı olarak kar bizleri gayet zorluyor. İnşallah daha güzel günler için bereket olur" dedi.

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