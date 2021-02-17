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Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 17.02.2021 - 09:43 | Son Güncelleme:

Sivas'ta kar yağışı; 916 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

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Sivas'ta kar yağışı; 916 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
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SİVAS'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Köy ve mezralardan oluşan 916 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivasta kar yağışı; 916 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Sivas'ta dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi buldu. Kar yağışı ile birlikte kent beyaz örtü ile kaplanırken, Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu. Sabah saatlerinden itibaren kentte belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sabah işe gitmek için özel araçları ile yola çıkmak isteyen sürücüler güçlük yaşadı.

Kar yağışı köy ve mezra gibi küçük yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde köy ve mezralardan oluşan 916 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı İl Özel İdare ekipleri, önceliği hastaların bulunduğu köyler olmak üzere, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

 

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