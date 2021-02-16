Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
Son Güncelleme:
Sivas'ta kar yağışı
SİVAS'ta, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde aralıklarla devam ediyor.
Kentte, sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla kısmen beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı’nda güzel görüntüler oluştu. Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü. Yağışın aralıklarla sürmesi beklenirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler hazır bekletiliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle