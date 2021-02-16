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Gündem
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

Sivas'ta kar yağışı

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Sivas'ta kar yağışı
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SİVAS'ta, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde aralıklarla devam ediyor.

Sivasta kar yağışı
Kentte, sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla kısmen beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı’nda güzel görüntüler oluştu. Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü. Yağışın aralıklarla sürmesi beklenirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler hazır bekletiliyor.

 

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