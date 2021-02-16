Sivas'ta kar yağışı

Kentte, sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla kısmen beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı’nda güzel görüntüler oluştu. Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü. Yağışın aralıklarla sürmesi beklenirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler hazır bekletiliyor.