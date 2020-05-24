MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSivas'ta kar yağışı
GeriGündem Sivas'ta kar yağışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 24.05.2020 - 15:09,Son Güncelleme:

Sivas'ta kar yağışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivas'ta kar yağışı
Abone Olgoogle-news

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, hayvanlarını meraya otlatmaya çıkaran çobanlar, kar yağışına yakalandı.

Bayramın ilk günü soğuk havanın etkili olduğu Sivas'ta, yüksek kesimlere kar yağdı. Kangal ilçesine bağlı Akpınar köyünde koyunları otlatmak için araziye çıkan çobanlar, kar yağışına yakalandı. Lapa lapa yağan kar çobanlara ve hayvanlara zor anlar yaşattı. Kar nedeniyle yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle