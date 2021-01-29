Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı

Sivas'ta dün geceden itibaren kar yağışı aralıklarla etkisini göstermeye başladı. İlk olarak yükseklerde görülen kar yağışı, sabah itibariyle kent merkezini de beyaza bürüdü. Karla birlikte beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu. Kar yağışı sonrası belediye ekipleri kaldırımlarda küreme çalışması başlattı.



385 YERLEŞİM YERİ KAPANDI



Kar yağışı şehirlerarası yollarda sıkıntıya neden olmazken özellikle yüksek kesimlerde yer alan köy ve mezraların yolunu ise kapattı. İl genelinde 385 yerleşim yeri yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.