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Sivas'ta kahreden kaza! Babasının kullandığı traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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#Sivas#Koyulhisar#Traktör
Sivasta kahreden kaza Babasının kullandığı traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 10:31

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde babası Ozan Çakmak’ın (34) kullandığı traktörün altında kalan Timur Ali Çakmak (4), hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gökdere köyünde meydana geldi. Köyde evinin önünde 58 ACK 983 plakalı traktörü ile saman çeken Ozan Çakmak, oğlu Timur Ali Çakmak’a çarptı. Kazayı gören baba, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Timur Ali Çakmak, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çakmak’ın cenazesi, hastane morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Timur Ali Çakmak'ın cenazesinin köyde toprağa verileceği öğrenildi.

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#Sivas#Koyulhisar#Traktör

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