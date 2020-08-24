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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 10:55 | Son Güncelleme:

Sivas'ta kaçak bıldırcın avına 23 bin 757 lira ceza

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Sivas'ta kaçak bıldırcın avına 23 bin 757 lira ceza
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SİVAS'ın Divriği ilçesinde, kaçak olarak bıldırcın avlayan 2 kişiye, toplam 23 bin 757 lira ceza uygulandı.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Yalnızsöğüt köyü mevkisinde, kaçak olarak bıldırcın avlandığı ihbarı üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Avlanmaya yasak bölgede kota almadan ruhsatlı av tüfekleri ile kaçak avcılık yaptıkları ve 35 bıldırcın vurdukları belirlenen 2 kişiye, toplam 23 bin 757 lira idari para cezası kesildi.

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