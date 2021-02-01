MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSivas'ta inşaat işçisi kardan otomobil yaptı
GeriGündem Sivas'ta inşaat işçisi kardan otomobil yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 14:44 | Son Güncelleme:

Sivas'ta inşaat işçisi kardan otomobil yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivas'ta inşaat işçisi kardan otomobil yaptı
Abone Olgoogle-news

SİVAS'ta, inşaat işçisi Ramazan Urhan'ın (28) arkadaşlarıyla beraber yaptığı kardan otomobil ilgi çekti.

Sivasta inşaat işçisi kardan otomobil yaptı
Kent merkezinde Fatih Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Ramazan Urhan, kar yağışını sanata çevirdi. Arkadaşlarıyla yağış sonrası sokağa çıkan Urhan, evlerinin önünde bulunan arazide kardan otomobil yapmaya karar verdi. Öncelikle kar yığınlarını toplayan Urhan ve arkadaşları birlikte otomobil yaptı. Kardan otomobilin farları ve tekerleri için siyah naylon poşet kullanıldı. Yapımı yaklaşık 4 saat süren kardan otomobil görenlerin ilgisini çekti.

Boş zamanını değerlendirmek için kardan otomobil yaptığını söyleyen Urhan, "Arkadaşlarla yürüyüş yaparken ne yapabiliriz diye düşündük. Sonra araba yapmaya karar verdik. Şahin marka arabalara benzetmeye çalıştık ama daha çok Murat 131'e benzedi. Arabayı 4 saatte yaptık. Bu yıl kar geç yağdığı için çok özledik. Görenler fotoğraf çekiyor, beğeniyorlar" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle