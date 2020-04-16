SİVAS (AA)
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Sivas'ta iki minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yusuf Aşar (46) yönetimindeki 61 EZ 297 plakalı minibüs, Ekrem Erdem Bulvarı Şerefiye kavşağında, Selim Soymaz'ın kullandığı 58 M 9289 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Yusuf Aşar ile diğer minibüsteki Ahmet Erol (58), Daştan Bilgin (54) ve Ercan Erol (27) yaralandı.
Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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