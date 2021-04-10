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Eraydın AYTEKİN- Arife Defne ARSLAN- Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)-
Haber Giriş: 10.04.2021 - 14:13 | Son Güncelleme:

Sivas'ta hurdalıkta patlama! Küçük çocuk şoka girdi...

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Sivas'ta bir araç hurdalığında patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi yaralanırken patlamanın etkisiyle şoka giren Ömer Talha Baykal'ı polis sakinleştirmeye çalıştı.

1'inci Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki araç hurdalığında bugün saat 12.30 sıralarında otomobil parçalarının ayıklandığı kapalı alanda gaz sızıntısı sonucu patlama oldu. Olay sırasında hurdalıkta bulunan 1'i çocuk 8 kişiden Adem Uğurlu, Kadir Çınar, Mehmet Pınar, Mustafa Pınar, Abdussamet İzyurdu ve Mehmet Ali Yıldız yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sivasta hurdalıkta patlama Küçük çocuk şoka girdi...

PATLAMANIN ETKİSİYLE ŞOKA GİRDİ

El, yüz ve baş bölgelerinde patlamaya bağlı yanıklar oluşan yaralılar ilk müdahalenin ardından Numune ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdalıkta bulunan ve patlamanın etkisiyle şoka giren Ömer Talha Baykal'ı polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Polis ekipleri, patlamaya ilişkin inceleme başlattı.

Sivasta hurdalıkta patlama Küçük çocuk şoka girdi...

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