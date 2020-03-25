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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2020 - 16:28,Son Güncelleme:/

Sivas'ta horoz dövüşüne suçüstü

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Sivas'ta horoz dövüşüne suçüstü
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SİVAS'ta horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 18 kişiye, cezai işlem uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler kent yakınlarındaki bir binada horoz dövüşü yaptıran ve izleyen 18 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Dövüştürüldüğü ve kötü şartlarda bakıldığı saptanan 12 horoza ise el konuldu.

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