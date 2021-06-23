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DHA
Haber Giriş: 23.06.2021 - 23:59 | Son Güncelleme:

Sivas'ta, hız yaptığı motosikletiyle devrilip öldü

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Sivas'ta, hız yaptığı motosikletiyle devrilip öldü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, hız yaptığı motosikletiyle devrilen Bahadır Özgür (20), hayatını kaybetti. Kaza sonrası yolda yaralı yatan Özgür'ü fark etmeyen bir aracın da üzerinden geçtiği iddia edildi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Sivas- Ankara karayolu üzeri Yıldızeli ilçe merkezinde Selamet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Çanakkale nüfusuna kayıtlı Bahadır Özgür yönetimindeki 07 YFN 33 plakalı motosiklet, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İddiaya göre yolun ortasında yaralı halde yatan Özgür'ü fark etmeyen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil de üzerinden geçti. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özgür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası inceleme için yol bir süre trafiğe kapatıldı. Motosiklet sürücüsünün üzerinden geçtiği iddia edilen aracın tespiti için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sivasta, hız yaptığı motosikletiyle devrilip öldü

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