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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

Sivas'ta hırsızlık yapan 3 şüpheli, Malatya'da yakalandı

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Sivas'ta hırsızlık yapan 3 şüpheli, Malatya'da yakalandı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince yol kontrol nokrasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 17 bin 465 lira ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişinin Sivas'ın Divriği ilçesinde hırsızlık yaptığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Doğanşehir'in Sürgü Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçtakilerin üst aramasında 17 bin 465 lira para, esrar, metamfetamin ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu ve paraya el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Karakolda ifadeleri alınan şüphelilerin, Sivas'ın Divriği ilçesinde hırsızlık yapıldığı belirlendi.

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