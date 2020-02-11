Sivas’ta hayat dondu: Eksi 28



Sivas'ta şehir merkezinde günün ilk saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 24 derece olarak ölçüldü. Hissedilir sıcaklık ise eksi 28 oldu. Gece ise hissedilir ısı eksi 33 dereceye kadar düştü. Şehrin içerisinden geçen, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın yüzeyi buz tuttu. Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine gitmek için yola çıkan vatandaşların kirpikleri ve atkıları buzla kaplandı. Otobüs duraklarında beklemek zorunda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Soğuk havanın etkisiyle bazı otomobiller çalışmadı. Güne erken saatlerde başlayan esnaf ve vatandaşlar, araç camlarında ve iş yerlerinin camlarında oluşan buzu kazıyarak temizledi. Soğuk havanın etkisiyle ağaçların dalları buzla kaplandı.