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Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 10 derece; 99 yerleşim yerine ulaşılamıyor

#Sivas#Hava Durumu#Kar
Sivasta hava sıcaklığı eksi 10 derece; 99 yerleşim yerine ulaşılamıyor

SİVAS'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerken, kent genelinde 99 yerleşim yerine ulaşımın ise sağlanamadığı belirtildi.

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Kentte kar yağışı, aralıklarla etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sabah saatlerinde kentte hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü. Hissedilen sıcaklığın da eksi 13 derece olduğu kentte, yol ve kaldırımlar buz tuttu. Sivas Belediyesi ekipleri, sürücüler ile yayaların zorluk çekmemesi için tuzlama çalışması yaptı.

Gürün, İmranlı, Kangal ve Zara ilçelerindeki köy ve mezralardan oluşan 99 yerleşim yerine ise ulaşım sağlanamıyor. Kardan kapanan 487 yerleşim yerinin yolu da İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı.

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#Sivas#Hava Durumu#Kar

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