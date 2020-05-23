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Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 23.05.2020 - 12:26,Son Güncelleme:

Mayıs ayında kar sürprizi! Bir günde sıcaklık 17 derece düştü

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Mayıs ayında kar sürprizi! Bir günde sıcaklık 17 derece düştü
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SİVAS'ta dün gün içinde 24 derece ölçülen hava sıcaklığı bugün 7 dereceye kadar düştü. Öte yandan hava sıcaklığındaki ani düşüşün ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ta son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşandı. Dün gün içerisinde 24 derece ölçülen kentte, akşam yağışlı hava etkili oldu. Kentte, bu sabah termometreler 7 dereceyi gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişilerin, dışarıya kışlık kıyafetleriyle çıktıkları görüldü.

Meteoroloji verilerine göre kentte Ramazan Bayramı'nın ilk 2 gününde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin altında 9 derece civarında seyredeceği öngörülüyor. Bayramın 3'üncü gününden ise sonra ise sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

YAYLAYA KAR YAĞDI

Sivas'ta hava sıcaklığındaki ani düşüşün ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Koyulhisar ilçesine 20 kilometre mesafede, çam ormanları arasındaki Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı. Yaylacılar ise güne kar sürprizi ile uyandı. Bahar nedeni ile yeni açan kır çiçeklerinin üzerleri karla kaplandı.

Ordunun yüksek kesimlerine kar yağdı
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