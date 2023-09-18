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Sivas'ta hastanede arbede kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Polis#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 14:29

Sivas'ta, polis memuru Y.P.'nin annesini ziyaret için gittiği hastanede, güvenlik görevlileri ve meslektaşlarıyla yaşadığı kavga anları kameraya yansıdı.

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Olay, dün akşam, Numune Hastanesi'nde meydana geldi. Polis memuru Y.P., hastanede yatan annesini ziyarete geldi. Y.P., kardeşi T.P. ve yakınları B.K. ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Y.P. ile yakınları, hastanede bulunan ve olaya müdahale eden polislerle de arbede yaşadı. Y.P. ve yakınları, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sivasta hastanede arbede kamerada

Sivas'ta görevli polis memuru Y.P.'nin, olayla ilgili, idari soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi. Polis memurunun hastanede güvenlik görevlileri ve meslektaşlarıyla yaşadığı arbede güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Sivas#Polis#Kavga

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