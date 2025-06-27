Sivas'ta gören hayrete düşüyor! Minareyi bulan camiyi bulamıyor!

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Sivas'ın Zara ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Tuzlagözü köyü, 1 asırlık ilginç mimariye sahip camisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Köy meydanında bulunan cami ve camiden yaklaşık 150 metre uzaklıktaki bir tepede bulunan minaresi ile görenleri hayrete düşürüyor.
Köye gelen insanların minareyi gösterip caminin nerde olduğunu sorduklarını ifade eden Hüseyin Aslan, "Büyüklerimizin anlattıklarına göre şu anda köyümüzde bulunan caminin yerinde eskiden medrese varmış o dönemde büyüklerimiz orada öğrenim görmüşler. Daha sonrasında onun yerine cami yapmışlar. Bizim zamanımızda biz ilk buraya camiye gelirdik daha sonra okula giderdik. O zamanlar burada minare falan yoktu cami imamı şuandaki minarenin bulunduğu tepeye yürüyerek çıkarlardı ve oradan ezan okurdu.
Köye ilk defa gelenler camiyi bulamayınca ya köyden birisine soruyorlar ya da tesadüfen buluyorlar. İnsanlara minare burada ancak cami nerede diye soruyorlar" dedi.