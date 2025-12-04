×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sivas'ta göçük altında kalmıştı! Şantiye müdürünü arama çalışmaları 18. gününde devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Maden#Göçük
Sivasta göçük altında kalmıştı Şantiye müdürünü arama çalışmaları 18. gününde devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 12:25

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları 18'inci gününde sürüyor.

Haberin Devamı

Olay, 17 Kasım'da ilçeye bağlı Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeni ocağında meydana geldi. Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Sahada görev yapan şantiye müdürü Sabri Yıldırım, toprak altında kaldı.

Madendeki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede Sabri Yıldırım için arama çalışmaları, AFAD, jandarma asayiş timi, komando timi ve UMKE olmak üzere toplamda 39 personel ile 18 gündür sürüyor.

Çalışmalarda bir de kadavra arama köpeği kullanılıyor. Geceleri ara verilen çalışmalar, sabah saatlerinde yeniden başlıyor. Çalışmalar olası toprak kaymalarına karşı titizlikle yürütülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Maden#Göçük

BAKMADAN GEÇME!