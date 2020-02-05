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SİVAS (AA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 11:20,Son Güncelleme:/

Sivas'ta FETÖ operasyonu: 3 asker gözaltına alındı

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Sivas'ta FETÖ operasyonu: 3 asker gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Sivas merkezli operasyonda, 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ardışık yöntemle arandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çankırı'da görevli üsteğmen E.B'yi, Denizli'de görev yapan jandarma astsubay S.G'yi ve Muş'ta görevli jandarma astsubay Y.E'yi adreslerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemleri için Sivas'a getirilecekleri öğrenildi.

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