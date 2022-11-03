Sivas'ta feci kaza! Uzman çavuştan acı haber, 5 yaralı

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Kayseri-Malatya kara yolu, Sivas'ın Gürün ilçesi yakınlarında meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Kemal Çetin yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yusuf Budur'un (27) kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Kazada Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Yusuf Budur ile birlikte her iki araçta bulunan Havva Çetin, Yavuz Oktay Çetin (2), Koray Budur (19) ve Hüseyin Yıldırım (19) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine giden ambulanslarla Malatya Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Havva Çetin, Yavuz Oktay Çetin ve Koray Budur'un durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.