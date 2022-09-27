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Sivas'ta feci kaza: Otomobillerden biri köprüden raya düştü

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#Kaza#Sivas#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 10:14

Sivas'ta çarpışma sonucu kontrolden çıkan iki otomobilden biri, köprüler arasındaki boşluktan tren yoluna düştü. Kazada 3 kişi, yaralandı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde Sivas-Erzincan çevre yolu üst geçidinde meydana geldi. O.K. (49) yönetimindeki 58 NR 988 plakalı otomobil, M.Y.'nin (22) kullandığı 58 FZ 518 plakalı otomobille Kayseri Köprüsü üzerinde çarpıştı. O.K.'nin otomobili, kontrolden çıkarak bariyerleri kırıp, üst geçit köprüleri arasındaki boşluktan demir yoluna düştü.

Sivasta feci kaza: Otomobillerden biri köprüden raya düştü

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile köprüden düşen otomobildeki O.Y., yaralandı. Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köprü üzerindeki araç, çekiciyle kaldırılırken trafik akışı sağlandı. Raydaki aracın kaldırılması için de çalışma başlatıldı.

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#Kaza#Sivas#Otomobil

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