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Sivas'ta feci kaza! Otomobiller çarpıştı: Bir can kaybı

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#Sivas#Kaza#Trafik
Sivasta feci kaza Otomobiller çarpıştı: Bir can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 09:37

Sivas'ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Ali Gülseven hayatını kaybetti, İsmühan Gülseven Sıla Dağlı ve 2 sürücü de yaralandı.

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Kaza, saat 06.30 sıralarında Kangal ilçesi Sivas- Malatya kara yolu üzerindeki Kangal Köpeği Yetiştirme Çiftliği önünde meydana geldi. Erensoy Gülseven yönetimindeki 58 TV 357 plakalı otomobil ile Çetin Dağlı yönetimindeki 34 RY 8935 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Ali Gülseven yaşamını yitirdi, sürücüler ile İsmühan Gülseven ve Sıla Dağlı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmühan Gülseven'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Sivasta feci kaza Otomobiller çarpıştı: Bir can kaybı

Ali Gülseven'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. (DHA)

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#Sivas#Kaza#Trafik

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