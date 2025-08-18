×
Sivas'ta feci kaza! Otomobil dere yatağına uçtu

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Trafik Kazası#Jandarma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 15:43

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde köprüden dereye yatağına uçan otomobilin sürücüsü Mustafa Daşdemir ile eşi Fadime Daşdemir hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Şenbağlar köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Daşdemir’in kontrolünü yitirdiği 34 VT 7778 plakalı otomobil, köprüden dere yatağına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivasta feci kaza Otomobil dere yatağına uçtu

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Daşdemir ve yanındaki eşi Fadime Daşdemir’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Daşdemir çiftinin cenazeleri, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Akıncılar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

