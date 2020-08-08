Sivas'ta feci kaza! Kargo kamyonu ile çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

Kaza gece saat 02.00 sıralarında Kayseri-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi Güneş köyü yakınlarında meydana geldi. Bülent Çoşkun (41) yönetimindeki 44 AY 966 plakalı kargo kamyonuyla Fırat Taşkın (35) yönetimindeki 34 LJ 4155 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza sonrası Sürücü Taşkın ile aynı araçtaki Yetkin Çimenli (32), kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonda sıkışan sürücü Coşkun, Gürün Belediyesi ile Pınarbaşı Belediyesi itfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarılarak Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Coşkun'da, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Ferhat Aslantaş, ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.